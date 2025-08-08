En el Microestadio José María Gatica de Villa Domínico, la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, encabezó la entrega de distinciones a 1200 ganadores de la instancia municipal de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más importante de la Provincia.

Ante un auditorio colmado de familiares y amigos, los representantes de Avellaneda, entre ellos deportistas, artistas, adultos mayores y personas con discapacidad recibieron el reconocimiento con alegría y emoción.

“Sentimos mucho orgullo porque nos lo merecemos. En Avellaneda trabajamos tanto, ustedes ponen su esfuerzo y aprovechan todos los lugares que el Municipio pone a disposición para formarse y divertirse. Somos una gran familia”, sostuvo Magdalena Sierra.

Luego agregó: “Sentimos orgullo por nuestra ciudad, por lo que logramos avanzar. Vivimos en una ciudad transformada”.

Asimismo, representantes de diferentes disciplinas coincidieron en señalar que “el deporte te cambia la vida. El Municipio da lugar para entrenar, aprender y sentirnos parte de un equipo”.

Uno de ellos, Ezequiel Correas Espeche, trasplantado renal, con amplia experiencia deportiva en tenis de mesa a nivel nacional y mundial, participará por primera vez en los Juegos Bonaerenses. En ese sentido aseguró que “la verdadera inclusión hoy la vivimos como realidad en Avellaneda”. Y cerró: “Sin donante no hay trasplantes. Soy agradecido a la vida”.

Del acto participaron el secretario de Cultura, Federico Bonaldi; de Deportes, Sebastián Vidal; el subsecretario de Deporte Inclusivo, Martín Battisti; la directora general de Inclusión de Personas con Discapacidad, Melisa Chedufau; y la subsecretaria de Tercera Edad, Irene Rojas.

Recordar que luego de la instancia local, se desarrollará la etapa regional e interregional para culminar en la gran final provincial en la ciudad de Mar del Plata.