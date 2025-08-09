Este sábado, en coincidencia con la oficialización de la lista de La Libertad Avanza, apareció la primer foto en el distrito de los candidatos, tanto parta concejales como para consejeros escolares quilmeños.
En la imagen aparece en el centro Osvaldo Rolon , candidato a primer concejal, se ve también a Sabrina Robles Morguen, a Leandro Goria, a Omar Cachazú, Jorgelina Kos Grabar y Danilo Dangelo, que le costó pero llegó a estar primero en la lista de consejeros escolares, lugar donde ya había estado de la mano del macrismo Durante la gestión Molina.
Acompañaron además, los dos concejales mileistas, Estefanía Albasetti y Rocardo Rij.
|CARGO: CONCEJAL TITULAR
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|ROLON OSVALDO DANIEL
|2
|ROBLES MORGUEN, SABRINA GISELA
|3
|GORIA LEANDRO ANDRES
|4
|LUSQUIÑOS ALEXIA KEILA
|5
|RODRIGUEZ FEDERICO ELIAN
|6
|BOSCO SOL SELENE FLORENCIA
|7
|LONGOBARDI AGUSTIN HECTOR
|8
|KOS GRABAR, AMALIA JORGELINA
|9
|URQUIZA MARCOS AGUSTIN
|10
|VILLALBA BERTA VICTORIA
|11
|CACCAGUI OMAR ROBERTO
|12
|VANOTI DENISE LORELEI
|CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|CIRIELLI EDUARDO ALEJANDRO
|2
|QUIROGA MONICA L.
|3
|PELLEGRINELLI RAUL SEBASTIAN
|4
|WODSKE YAMILA GISELA
|5
|CATALDO HUGO ANDRES
|6
|NAVARRO CLAUDIA MARCELA
|CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|D'ANGELO, JAVIER DANILO
|2
|ARANDA YAMILA CELESTE
|3
|GATTI RUBEN CARLOS
|4
|DI GIUSEPPE SAMOWERSKYJ, ALDANA
|5
|CENTURION RICARDO EMILIO
|CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|NOGUERA LUJAN SILVANA
|2
|BRIZUELA BRAIAN ALEJANDRO
|3
|OJEDA FLORENCIA SOLEDAD
|4
|BOYRAZ OMAR ERNESTO