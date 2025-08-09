La Ciudad puso en marcha un dispositivo de atención para mujeres en situación vulnerable que garantiza acompañamiento integral desde el embarazo hasta los primeros tres años de vida de los nenes. Es la primera vez que una iniciativa de estas características se implementa en la Argentina.

Qué establece el protocolo

▪️ Acompañamiento personal y sostenido: entrevista inicial, registro anónimo, reflexión, decisión libre y acompañamiento a la decisión tomada.

▪️ Seguimiento hasta los 1.000 días desde el nacimiento de los nenes, con registro digital y evaluación externa.

▪️ Consejerías integradas por equipos interdisciplinarios coordinados por un orientador.

▪️ Acceso desde múltiples canales: línea 108 (opción 4), 147, Boti (el WhatsApp de la Ciudad 11 5050-0147), o en hospitales y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC).

▪️ Capacitación del personal en aspectos médicos, psicosociales y legales.

▪️ Evaluación anual del protocolo, con posibilidad de ajustes según resultados y aprendizajes.

“Este protocolo es una herramienta más para garantizar el bienestar de la familia y que ninguna mujer se sienta sola. Vamos a cuidar la vida con una mirada integral que fortalezca el vínculo madre-hijo”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el Hospital Maternoinfantil Ramón Sardá. Lo acompañó la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida; y el ministro de Salud, Fernán Quirós.

Jorge Macri agregó: “Seguimos fortaleciendo los Centros de Primera Infancia, abriendo nuevos y ampliando la atención en horario nocturno para que criar, estudiar y trabajar no sea una tarea imposible. Siempre vamos a trabajar para equilibrar la cancha”.

De este modo se cumple lo dispuesto por las leyes 27.611 y 27.610 que reconocen el derecho de toda mujer gestante a recibir información clara y acompañamiento integral, antes, durante y después del embarazo, incluso en situaciones de interrupción voluntaria del proceso de gestación.

“Estamos ante una etapa crítica y sensible del desarrollo humano, que se inicia desde la concepción y se extiende hasta los tres años de vida. El nuevo protocolo parte de esta premisa central: las acciones que se realicen en esos primeros 1.000 días tienen un impacto directo en la reducción de enfermedades y en la prevención de muertes evitables”, destacó la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio.

El Protocolo de Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad (PAEV) es un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el Ministerio de Salud y organizaciones del tercer sector.

“Este protocolo no sólo respeta la ley: la hace realidad en cada barrio y en cada mujer garantizado que ya no haya una única opción. En la Ciudad estamos comprometidos en acompañar a todas las mujeres en cada etapa de la vida”, expresó el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Gabriel Mraida.