Hoy reabrió la estación Plaza Italia de la Línea D y mañana volverá a funcionar la estación Uruguay de la B. Estuvieron en obra para mejorar el servicio en el marco del Plan de Renovación Integral de la red de subte que lleva adelante la Ciudad.

“Nuestro compromiso es que los usuarios viajen cada vez mejor y para eso no solo es necesario renovar las estaciones y cambiar los coches, también estamos modernizando la infraestructura eléctrica y de señales para que los trenes puedan circular con mayor frecuencia y seguridad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en las estaciones de Plaza Italia y Uruguay. Y agregó: “Junto con la futura Línea F En la Ciudad, el plan de modernización de la red de subtes avanza con obras estratégicas. En la Línea D continúa la ampliación de la cochera en Congreso de Tucumán para reducir los tiempos de mantenimiento y reparación de las formaciones.

Y la Línea B vivirá una transformación histórica con la renovación de la totalidad de las vías y la readecuación del sistema eléctrico a 1.500 voltios mediante ocho nuevas subestaciones, lo que permitirá viajes más rápidos. Este salto tecnológico se completará con la incorporación de 174 coches nuevos con aire acondicionado, actualmente en fabricación, que renovarán la flota por completo.