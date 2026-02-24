Organizado por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria.

Se encuentra abierta la inscripción al curso de cerrajería básica que dicta la UTN Avellaneda, desde su Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, dirigido a toda la comunidad.

La capacitación se dictará en forma presencial, los viernes de 19 a 22 h a partir del 13 de marzo, y tendrá una duración de cuatro meses. El objetivo es aportar formación en temas como reparación, colocación y características de distintos tipos de cerraduras; confección de llaves; detección de fallas; normas de seguridad, y manejo de herramientas y mecanismos.