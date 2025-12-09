Lanús Gobierno informa a las y los lanusenses que continúa la campaña de vacunación provincial contra el dengue, con el objetivo de disminuir las complicaciones que produce esta enfermedad. La misma está destinada a personas de 15 a 59 años que vivan en el territorio bonaerense y quienes deseen recibirla, deberán inscribirse en la aplicación “Mi Salud Digital Bonaerense” y les llegará por mail toda la información correspondiente con el día, horario y lugar asignado.

El esquema cuenta con dos dosis que se aplican con tres meses de intervalo; a su vez, la vacuna está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, en personas inmunocomprometidas, en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas.

Para recibirla, los interesados e interesadas deberán anotarse en la app “Mi Salud Digital Bonaerense” y obtendrán vía mail el detalle del día, horario y espacio seleccionado. Los puntos de vacunación disponibles en Lanús son el Hospital Interzonal de Agudos “Evita”, ubicado en Río de Janeiro N° 1910, en Lanús Oeste, de lunes a viernes de 8 a 16; y el Hospital Zonal General “Narciso López”, en O´ Higgins N° 1333, en Lanús Este, de lunes a viernes de 9 a 13.

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes Aegypti, que adquiere el virus al alimentarse de personas con la enfermedad y lo transmite al picar a otras. El contagio no ocurre de persona a persona.