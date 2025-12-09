Durante el fin de semana largo se realizó la competencia en el Parque La Estación. Recitales gratuitos de gran convocatoria fueron parte del evento.

La segunda edición de la “Copa Argentina del Pan Dulce” se llevó a cabo en el predio del Parque Multipropósito La Estación. El intendente Jorge Ferraresi y la jefa de Gabinete Magdalena Sierra visitaron la muestra que convocó gran cantidad de público.

La competencia se desarrolló el 6, 7 y 8 de diciembre y reunió todas las variedades de pan dulce, grandes productores y emprendedores, panes de autor con propuestas novedosas y stands con degustaciones.

Resultaron ganadores: en el 1° puesto, “Pertutti”; 2do puesto “Baresi”; y 3er puesto, “Don Telmo”. En la categoría Pan Dulce Emprendedor, el campeón fue “Lucas Pastelería”.

Además, hubo recitales con entrada libre y gratuita. En la primera fecha, 40 mil personas presenciaron los shows en vivo de Uriel Lozano, Los Lirios y la Orquesta Kaluqueña. Mientras que en el cierre de la Copa en el Parque La Estación, más de 50 mil vecinos y vecinas disfrutaron de los recitales del Grupo Anaconda y Los del Bohío.

El público también recorrió el Parque Navideño ubicado en el mismo predio, con escenografías temáticas para lograr las fotos más lindas, la presencia de Papá Noel charlando con lxs chicxs y actividades gratuitas para las infancias, entre otras atracciones. Este paseo gratuito, ubicado en Güemes 700, se puede recorrer del 10 al 14/12, de 16 a 21 hs; y del 16 al 23/12, en el mismo horario.