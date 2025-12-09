Entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre, la Municipalidad de Berazategui realizó más operativos de limpieza y recolección de residuos, a través del área de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. De esta manera, cuadrillas municipales recorren distintos barrios y localidades del distrito con vehículos, maquinaria y herramientas.

Estas tareas son desarrolladas todos los días con el objetivo de erradicar los puntos de arrojo clandestinos y garantizar un ambiente más limpio y saludable para toda la comunidad.

Los operativos se realizaron en las siguientes zonas:

Viernes 28/11: Villa Matilde, Plátanos, Alejandro I, 12 de Octubre, Barrio Americano, El Progreso, Comandante Ramos y Malvinas Argentinas.

Sábado 29/11: Villa Chingolo, La Serranita, Nicolás Videla, 12 de Octubre, Barrio Americano, Hudson, Villa Matilde, Bustillo y Plátanos.

Lunes 01/12: Gral. Mosconi, Villa La Merced, Las Casillas, Barrio Americano, El Ombú, Centro Sudeste, El Sol, Centro Sudoeste, Villa Matilde, Plátanos, 3 de Junio y Las Manzanas.

Martes 02/12: 12 de Octubre, Centro Sudoeste, El Sol, Hudson, Gral. Mosconi, Villa La Merced, Las Casillas, Barrio Americano, La Serranita, Barrio Argentina, El Paraíso, Lomas de Ranelagh, 9 de Julio, Santa Carmen y San Juan.

Miércoles 03/12: 3 de Junio, AOT, Hudson, Comandante Ramos, Villa Mitre, Berasur, 12 de Octubre, Centro Sudoeste, El Sol, Gral. Mosconi, Villa La Merced, Las Casillas, Barrio Americano, La Serranita, Bustillo y Comandante Ramos.

Jueves 04/12: 12 de Octubre, Barrio Argentina, Centro Sudoeste, El Sol, Plátanos, Bustillo, Gral. Mosconi, Villa La Merced, Las Casillas, Barrio Americano, Hudson y Comandante Ramos.

Desde el Municipio se recuerda que los residuos domiciliarios deben sacarse debidamente embolsados, al cesto de la puerta de los domicilios, de domingo a viernes (los sábados no).

Aquellos que sean voluminosos (no convencionales), como ramas, escombros, chatarra, artefactos electrónicos o muebles, entre otros, pueden llevarse al Centro Municipal de Gestión Sustentable, donde recibirán un tratamiento adecuado. Este espacio, ubicado en Av. Padre Mugica (33) y 162, abre de lunes a viernes de 6 a 16; y los sábados de 6 a 13.

Asimismo, la Municipalidad reitera que se están aplicando multas de hasta un millón de pesos a las personas que arrojan basura en la vía pública, generan basurales a cielo abierto o no cumplen con las medidas sanitarias y urbanas correspondientes en calles, veredas y propiedades privadas. Los vecinos y vecinas pueden denunciar, en el momento, a quienes ensucian: 0800-999-2525/0247 (Centro de Operaciones Municipal -COM-). Atiende todos los días, las 24 horas.