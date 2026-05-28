de la zona”, afirmó el arquitecto Ezequiel Santiago, director Gral. de Obras Municipales y Vialidad Urbana. Y explicó: “Estamos haciendo el movimiento de suelo, el desmonte y el suelo-cal para posteriormente preparar la base y colocar la carpeta asfáltica. Éste era un pasaje, pero después de la obra podrá haber tránsito vehicular. Estos trabajos fueron proyectados por el Dr. Juan José Mussi y hoy, con la gestión de Carlos Balor, se están llevando a cabo con inversión municipal. Los vecinos están contentos”.

Por su parte, Sergio Fernández, vecino del barrio, expresó: “Estamos contentos con esta obra de pavimentación. Con los vecinos y vecinas se la solicitamos al intendente Carlos Balor. Va a permitir que entren transportes y que los vecinos puedan circular mejor. Estamos muy agradecidos”. Asimismo, el vecino Sergio Gabriel Insaurralde agregó: “En las calles 114 A y B también hubo obras hace poco. Se hizo limpieza de cloacas y entubado, para evitar el anegamiento del agua de lluvia, así como colocación de luminarias”.

Para conocer más obras que avanzan en el distrito, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/obrasygestion.

