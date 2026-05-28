La diputada provincial Mayra Mendoza participó esta mañana de una entrevista en el canal de streaming Gelatina, donde charló sobre la deteriorada situación social que vive la Argentina producto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, también del futuro del peronismo, y de que Cristina Fernández de Kirchner recupere su libertad. Estas fueron sus principales declaraciones:

La importancia de la organización para recuperar la dignidad: "No quiero volver a repetir errores, quiero que tengamos posibilidad de construir un futuro y hacer las cosas mejor en todo sentido y sobre todo, más allá de los dirigentes, para recuperar la dignidad en la vida de la gente. Lo que vivo en Quilmes, y en otros lugares también, nos tiene que hacer despertar a todos, a todos. Y no puede haber ningún tema que obstaculice poder organizarnos para enfrentar a Milei, a sus políticas, a Macri, y a todo lo que representa la anti-Argentina y la destrucción de la vida de nuestros vecinos, de nuestra familia, y los trabajadores".

El empeoramiento de la sociedad en estos diez años: "estoy hablando de una caracterización de la etapa política y de un objetivo político que creo que debemos tener todos. Tiene que ver con defender la democracia en la Argentina y con Cristina proscripta no hay democracia. Y lo que le está pasando a Cristina, como ella lo dijo, no es contra ella, es contra una fuerza política en particular, y es contra todos los sectores organizados que defienden, por ejemplo, a los trabajadores como ahora está sucediendo con los sindicatos. Ayer participaba del acto de asunción de las nuevas autoridades de la juventud sindical peronista, y contaban todos los gremios, todos los sindicatos que tienen algún tipo de multa o de sanción que en realidad es un hostigamiento y un intento de aleccionamiento también, de que no reclamen, no se manifiesten o no pidan más paritarias, como ha sucedido en nuestro país y que las últimas buenas paritarias fueron hace diez años con Cristina presidenta. Entonces, de hace diez años a esta parte todo viene en decadencia, todo viene para mal, la vida y la calidad institucional de nuestro país y la degradación de la vida de los argentinos".

“No se va a poder hacer peronismo si hoy no decimos lo que estamos viviendo. Porque después empieza la situación de que ‘la correlación de fuerzas no da, de que no se puede en este momento, el mal menor, el posibilismo’, y eso ya lo viví, ya lo vivimos en este país, y no quiero volver a repetir errores. Todo el peronismo debería poder manifestarse por la libertad de Cristina para poder hacer lo que necesita este país cuando volvamos a ser gobierno. Porque sino siempre vamos a estar condicionados por los que tienen presa a Cristina. Hay que poder decirles que no les tenemos miedo”.

“Hemos ganado dos veces este municipio de Quilmes, la segunda reelección con más del 50%, acompañada de dirigencia política plural, desde sectores más de izquierda, un peronismo más conservador, pero eran y son todos parte de un proyecto político que pone eje en la ciudad y en la mejora de sus barrios, de su lugar. Así que creo que esto mismo hay que traspolarlo a la Provincia y a la Nación, y todos tenemos que ser parte de esa recuperación, del país, y de la Argentina. Creo que esa es la tarea, por eso a veces no entiendo cuando en vez de unir se divide, y bueno, me parece que no le hace bien a nadie esa división".

Sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, Mayra sostuvo que “acá hay causas armadas con una clara intencionalidad política de tenerla proscripta y de que muchos habitantes de nuestro país quieran elegirla y no puedan. Entonces me parece que es una democracia completamente condicionada, es una evidencia de la falta de división de poderes que está habiendo en nuestro país y creo que Cristina debe estar en libertad previo a que quizás alguien pueda indultarla, que por supuesto también es una herramienta, pero es una mujer inocente que está presa injustamente por causas armadas”.