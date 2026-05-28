Lo afirmó Leonel Pernia, presente en la Conferencia de Prensa que presentó oficialmente el Gran Premio elf- Copa Crossmaster de TN Clase 3, que se disputará en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata)

En la Asociación Corredores Turismo Carretera se realizó la presentación del Gran Premio elf - Copa Crossmaster, que el TN Clase 2 y Clase 3 disputará en el Autódromo Roberto Mouras entre los días 5, 6 y 7 de junio.

Leonel Pernía participó del encuentro programado con la prensa especializada e invitados especiales, valorando el retorno al trazado platense y analizando su momento en el torneo, en el cual ocupa la quinta posición del certamen, sumando 75 unidades. “El circuito tiene características ideales para el TN, sobre todo por la recta larga que tiene. Eso va a favorecer la succión entre los autos y seguramente vamos a ver carreras muy entretenidas”, señaló el tandilense, quien corre con atención del equipo MGC-Pergamino.

También hubo lugar para una autocrítica. “Si no gané hasta acá fue porque no pude largar bien en las finales disputadas en Rosario y San Juan. Estoy trabajando en ese aspecto para fortalecerme. El año lo comencé con altibajos dado que tuve que cumplir las sanciones que me habían quedado pendiente del año anterior”.

Paralelo a su participación en el Campeonato 2026 RUS de TN Clase 3, el piloto tandilense y el equipo dirigido por Mauro García proyectan la futura puesta en pista de un Ford Focus que es construido en Pergamino (Buenos Aires). “Los trabajos en el nuevo auto vienen algo demorados, y queremos estrenarlo toda vez que podamos hacer una prueba para fortalecer la confiabilidad del mismo”, reconoció quien seguirá compitiendo con el mismo vehículo que utilizó en la primera parte de este certamen hasta nuevo aviso.

“A pesar de que corro con un Honda Civic, puedo afirmar que la marca estaba un paso arriba del resto en cuanto al rendimiento; debemos analizar cómo funcionará el vehículo en las próximas competencias luego de los cambios reglamentarios. También es positivo que se haya aumentado el régimen de vueltas para esta ocasión, considerando las características del circuito”, destacó.