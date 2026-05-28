Así se refirió al TN el neuquino Juan Cruz Benvenuti, quién confirmó su regreso a Clase 3 en la Conferencia de Prensa realizada en el día de ayer en la Asociación Corredores Turismo Carretera

Juan Cruz Benvenuti confirmó su regreso al TN Clase 3, lo cual ocurrirá en el Gran Premio elf- Copa Crossmaster, que se disputará los días 5, 6 y 7 de junio en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), en donde el piloto neuquino se subirá a un Volkswagen Vento GLI del equipo Salvita Racing.

El piloto probó ayer en el escenario platense, donde comenzó un trabajo que se extenderá a la próxima semana. “Trabajé nuevamente en la adaptación a las sensaciones que genera un auto de tracción delantera, porque en los últimos años corrí únicamente con autos de tracción trasera. La semana que viene haremos otra prueba, aprovechando que en esta ocasión tengo la posibilidad de probar en el Autódromo Roberto Mouras dado que correré por primera vez en el año”, afirmó el piloto sureño en la Conferencia de Prensa realizada en el día de ayer en la Asociación Corredores Turismo Carretera.

El protagonista ya tiene experiencia en la categoría, pues corrió en seis ocasiones como titular en el año 2022, en aquel momento a bordo de un Kia Cerato atendido por Alifraco Sport, mientras que en el Campeonato 2024 participó como piloto invitado de Leonel Pernía en una competencia, a bordo de un Ford Focus. “Estoy muy feliz por regresar al TN. Seguí la categoría en estos años y me motiva el gran nivel de pilotos que tiene. No dudo en afirmar que hoy es una de las categorías más fuertes del automovilismo argentino, por lo cual este proyecto lo enfrento con la seriedad y profesionalismo que requiere esta situación, y esta enorme responsabilidad de competir con un buen auto y un equipo de primer nivel”, sentenció.