En la sede de la Asociación Corredores Turismo Carretera se presentó en horas de la tarde de hoy el Gran Premio elf - Copa Crossmaster que se disputará en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), entre los días 5, 6 y 7 de junio próximo, por la quinta fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros

La Asociación Corredores Turismo Carretera fue escenario hoy, en horas del mediodía, de la Conferencia de Prensa que presentó oficialmente la quinta fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2 y Clase 3 a disputarse en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), entre los días 5, 6 y 7 de junio próximo.

Del encuentro participaron Emanuel Moriatis (Presidente de APAT), Mauricio Mansilla, Responsable de Prensa y Comunicación de la ACTC; y los pilotos Leonel Pernía, Mauricio Lambiris, Juan Cruz Benvenuti y Martín Lestón. Por su parte, también integraron el panel los pilotos Damián Pérez e Ignacio Lovich, participantes del Campeonato de TC Pista Mouras, que junto con el TC Mouras y Turismo Internacional formarán parte del cronograma oficial de actividades.

Durante la presentación se destacó el regreso de la categoría al Autódromo Roberto luego de cinco años sin competir en dicho escenario. La venidera será la 29º competencia de la categoría más federal del deporte motor en ese circuito, al que visitó por primera vez en 1997.

“Volver a correr en el Autódromo Roberto Mouras es importante para el TN. Después de cinco años sin correr ahí, el público va a poder acercarse y ser testigo de dos grandes competencias, como siempre brinda el TN en cada autódromo. No debemos olvidar que, en nuestra reciente historia, en el Autódromo Mouras comenzamos la gestión al frente de la Asociación, en aquel momento, con la comisión interina, llevando a la categoría a la gran realidad de hoy”, expresó Emanuel Moriatis, Presidente de APAT.

Además, también valorizó el presente de la categoría: “El TN está desarrollando un gran año, con pilotos de primer nivel y con dos campeonatos que están muy disputados en las principales posiciones. Eso habla del nivel que tenemos y del espectáculo que la categoría brinda en cada circuito, y que en La Plata no será la excepción”, agregó el directivo.