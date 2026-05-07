En este torneo participaron 60 competidores de todo el país y Cristaldo fue acompañado por su entrenadora y profesora de la Secretaría de Deportes del Municipio, Silvana Moure.

Luis es un deportista quilmeño y además, personalidad destacada de nuestra ciudad, que inició su carrera sobresaliendo en diferentes torneos.

Los primeros logros deportivos fueron en los Juegos Bonaerenses y luego fue multimedallista en los Juegos Parapanamericanos. También participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Posteriormente se convirtió en campeón mundial en el año 2022, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Además cosechó un diploma de honor por su 5º puesto en los últimos Juegos Paralímpicos de París 2024.