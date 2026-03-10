Hace horas el ex futbolista cervecero, Adrián ‘Máquina’ Giampietri denunció a un allegado a la institución Pablo Sciutti por graves amenazas que recibió en su teléfono celular, video que ya se encuentra en los Tribunales de Quilmes.

La medida cautelar emitido por la Agente Fiscal Dra. María Eugenia Chiesa en el marco de la IPP Nº PP-13-00-006895-26/00, caratulada "Sciutti, Pablo s/ Amenazas". Y solicita al juez ordenar la restricción de acercamiento, prohibición de contacto y cese de hostigamiento de Sciutti respecto de la víctima de autos Adrian Giampietri, su núcleo familiar y su domicilio en Quilmes.

La medida se basa en los artículos 16 y 19 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 56 párrafo tercero, 146 y concordantes del C.P.P.

El juez Dr. GOLDBERG, MARCELO JAVIER, dispuso la restricción de acercamiento, prohibición de contacto y cese de hostigamiento del imputado Sciutti, Pablo, respecto de la víctima y su familia, fijando un perímetro de restricción de 200 metros.