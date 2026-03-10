La familia de Marcela Ramos denunció una situación de abandono de persona y desobediencia judicial por parte de la empresa Bristol Medicine. Pese a existir un fallo judicial a favor de su yerno, un joven padre de familia que atraviesa un tratamiento oncológico, la prepaga se niega a restituirle el servicio, poniendo en riesgo su vida de manera inminente.

El caso: Un fallo que no se cumple

Tras ser dado de baja de forma arbitraria, la familia de Aldo Emil Anguita inició un Amparo de Salud. El juez interviniente dictaminó de manera inmediata que la empresa debe restituir la cobertura. Sin embargo, Bristol Medicine ha hecho caso omiso a la orden legal.

"Mi yerno no puede esperar. Es una persona joven, tiene dos niños pequeños con mi hija y lo que está pasando es terrible. No solo lo dejaron a él sin tratamiento, sino que dieron de baja a todo el grupo familiar: cuatro personas desprotegidas por una decisión inhumana", denuncia Marcela Ramos.