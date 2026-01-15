Desde hace tiempo, el presagio lo advertía el titular de IPA, Daniel Rosato. Ahora fue el propio ministro de Economía Bonaerense, Pablo López, quien en sus redes sociales mostró preocupación por el cierre de industrias pymes en la Provincia.

El funcionario aseguró que unas 5.335 empresas cerraron en el territorio bonaerense durante el gobierno de Javier Milei: 232 pymes por mes que bajan la persiana.

Empresas que dejaron de operar en la Provincia entre noviembre del 2023 y septiembre del 2025.

Asimismo, se indicó que la capacidad productiva es del 61%, mientras que se recodó que 3 de cada 10 empresas que cerraron en el país estaban instaladas en el territorio bonaerense.