En el predio de UPCN en La Plata, el gobernador Axel Kicillof lanzó su agrupación política Derecho al Futuro junto a intendentes, legisladores, funcionarios, sindicalistas y dirigentes del peronismo bonaerense.

“Hoy estamos en una línea de largada, estamos en un momento fundacional, compañeras y compañeros, hoy nos ponemos en movimiento”, afirmó Kicillof.

Kicillof apuntó con dureza contra el modelo económico de Javier Milei: “No tengo que decirles lo que pasa porque lo viven y lo sufren todos los días, pero hay que hacer aclaraciones”, advirtió.

“Muchos dicen que este gobierno está funcionando, que Milei está ordenando la macroeconomía. Pero esto no es ni novedoso ni original: es la continuidad del modelo de Martínez de Hoz, de Cavallo y de Macri”, denunció el gobernador.

“Planchan el dólar, reprimen salarios, destruyen la industria, aplican tarifazos y desregulan mercados. La baja de inflación se explica por un dólar planchado y salarios destrozados: el mínimo cayó 32%, las jubilaciones un 17%, y se perdieron 152 mil puestos de trabajo registrados”.

Y cerró: “Milei le declaró la guerra al pequeño productor, al trabajo nacional, al comerciante, a la pyme. Le declaró la guerra al pueblo que labura”.

“Este modelo solo cierra con deuda, y así lo vimos ir a pedir prácticamente de rodillas un crédito al Fondo Monetario Internacional”, lanzó, y advirtió: “Nunca el FMI trajo buenas noticias a la Argentina. Es Fondo Monetario o pueblo”.

En la misma línea, criticó la reciente colocación de un bono en dólares que luego se paga en pesos: “Festejaron con desvergüenza haber emitido por mil millones de dólares con una tasa de interés infinitamente grande. Eso no es estabilidad, eso es bicicleta financiera y especulación”. Según el mandatario bonaerense, esa dinámica concentra los recursos en los sectores más concentrados: “Ahí va lo que le falta al jubilado, al estudiante y al laburante. No es un problema de ajuste para todos, es mentira que no hay plata. Para la timba y los bonos siempre hay plata”. Y cerró con una denuncia directa: “No es ajuste, es transferencia. Le sacan al pueblo para darle a la timba y a las corporaciones”.

En otro tramo de su discurso, el gobernador desarmó el concepto de “libertad” que impulsa el oficialismo nacional y lo contrastó con la realidad social y económica que atraviesa el país. “¿De qué libertad nos hablan si a los pibes les están desfinanciando la educación y quieren cerrar la universidad pública?”, cuestionó. “¿Qué libertad tiene un trabajador que no puede llegar a fin de mes y está con miedo a perder el trabajo? ¿Qué libertad tiene un pueblo que empieza a ver que esto nada le sirve y que nada le queda?”, insistió ante una multitud que respondió con aplausos.

Para Kicillof, el modelo de Milei solo garantiza privilegios: “Eso es libertad solamente para el que tiene los recursos, para la prepaga, para el colegio privado. Y eso no se llama libertad, eso es exclusión, eso se llama desigualdad”. Con una definición tajante, remarcó: “Sin oportunidades no hay libertad”.

Kicillof también destacó el esfuerzo de la provincia para sostener la gestión pese al desfinanciamiento nacional. “Dijimos que con las políticas que venían teníamos que ser escudo y red para cuidar a nuestro pueblo y ahí estamos, con lo que podemos y como podemos”, aseguró. En ese sentido, denunció que “Milei paralizó todas las obras: de agua, de cloaca, de ruta, de vivienda. Cortó y paró todo”.

Y contrapuso: “En la provincia de Buenos Aires no se paró ni una obra. Hasta terminamos las que no eran nuestras, mientras Milei le saca los remedios a los jubilados”. Como ejemplo, el mandatario bonaerense mencionó la situación del sistema de salud: “El otro día veíamos la histórica resistencia que emociona mucho de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, pero mientras observábamos eso, estábamos abriendo un nuevo hospitalito, ampliando las terapias e internaciones de los hospitales”. Y remató: “186 nuevos centros de salud abrimos en la Provincia”.

Kicillof volvió a cargar contra las políticas económicas del gobierno nacional y cuestionó el relato oficial: “No hay orden en una economía en la que no se llega a fin de mes y hay temor a perder el empleo. No hay equilibrio si los jubilados no pueden comprarse los remedios y si se reprime al que piensa distinto. Eso es explotación, saqueo y robo al que labura”. Afirmó que en la provincia de Buenos Aires “nos oponemos dando la discusión, pero también con una gestión y con un Estado presente que no le suelta la mano a los bonaerenses y que todos los días sigue construyendo derechos”.

También hizo referencia al clima social y a la estrategia comunicacional del oficialismo nacional: “Estamos en un momento en el que vivimos bombardeados por el odio y la crueldad. Sepan que este es un pueblo solidario: no nos van a ganar con el discurso de la indiferencia y el egoísmo”. En esa línea, aseguró que su espacio “nunca va a responder de la misma manera” y reafirmó que “desde acá explicamos qué país y provincia queremos con paciencia, con amor, porque sabemos que para vencer hay que buscar a todos”.

En uno de los momentos más encendidos de su discurso, Kicillof también se refirió a la situación judicial de la expresidenta: “Sin una prueba quieren condenar a Cristina. El peronismo sufrió persecución muchas veces, sabemos que es para disciplinar a los que luchan y representan. Basta de persecución y partido judicial”, exclamó ante una multitud que acompañó con aplausos.

“Lo que necesitamos era un movimiento con los brazos abiertos, nace hoy el MDF, nace el Movimiento Derecho al Futuro”, afirmó. “El único adversario que tenemos es Milei, está afuera, no adentro”. En ese sentido, subrayó la importancia de la comunicación directa con la ciudadanía: “Lo que tenemos que hacer es hablarle al pueblo y a la gente, no hablar entre los dirigentes. No podemos distraernos. Hay que buscar a los decepcionados”.

Por último, hizo un llamado claro de cara a las elecciones: “En las elecciones tenemos una misión, ganar en septiembre y ganar en octubre, y para eso convocamos a todos los sectores a conformar un gran frente bonaerense”.

Finalmente, lanzó una advertencia contundente sobre lo que está en juego: “Si Milei gana va a acelerar. Lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz, que no entre a la Provincia de Buenos Aires”. Por eso, convocó a “todos los sectores a formar un gran frente bonaerense por la salud, la educación, la seguridad, la producción y el trabajo. Un frente de la provincia para la provincia. Tenemos que sumar a todos para decirle a la historia que por acá no pasó la motosierra, que acá hay otro camino”.