El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó este martes el acto de apertura de un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Lanús, donde destacó frente al Gabinete municipal, concejales y concejalas, dirigentes, representantes de instituciones y entidades, vecinos y vecinas, los diferentes hitos alcanzados durante los dos primeros años de gestión y los que continúan en marcha para lograr la ciudad que las y los lanusenses se merecen.

“La presencia municipal en la calle es una prioridad de esta gestión. Por eso rápidamente, ni bien llegamos, llevamos adelante un programa de fuerte recomposición salarial para los trabajadores y una importante inversión para dotarlos del equipamiento necesario. Al mismo tiempo, nos ocupamos de auditar y controlar todos los servicios que se encontraban tercerizados, con el cual pudimos no sólo mejorar las prestaciones, sino además lograr un fuerte ahorro que nos permitió para junio del primer año de gestión poner en marcha el Plan de Obras Municipal”, remarcó el Jefe comunal al inicio de su alocución.

“En el gobierno de Javier Milei el financiamiento para obra pública se eliminó. Sin embargo, nosotros en vez de dedicarnos exclusivamente a lo que da un presupuesto municipal para cubrir el alumbrado, barrido y limpieza; o a poner excusas, decidimos no especular y dar curso al Plan de Obras porque consideramos que los vecinos y vecinas de Lanús no podían seguir esperando”, estableció y agregó que “somos conscientes de lo que falta y de cuánto más podríamos hacer si tuviéramos el financiamiento necesario. Por eso, mientras nosotros desde nuestro lugar seguimos trabajando para cambiar esta realidad, le exigimos al presidente Javier Milei que deje de desfinanciar y estrangular a los municipios y que deje de empobrecer y endeudar a las familias argentinas.”

En esa línea, Álvarez especificó: “Llevamos adelante el Plan de Pavimentación más importante del que se tenga memoria en los últimos años de nuestra ciudad. Hemos realizado más de 360 cuadras completas y más de 1.400 intervenciones de bacheo. En este sentido, mientras continuamos mejorando nuestras calles y exigiendo al Puerto de Dock Sud la creación de un fondo compensatorio y un plan de inversión que contribuya a la reparación de los daños, implementamos la Red de Tránsito Pesado”.

En referencia a las obras en escuelas, precisó: “Nos comprometimos durante el período 2023-2027 a intervenir el 100% de los establecimientos públicos educativos y en estos primeros 2 años de gestión ya hemos alcanzado el 65% de las instituciones educativas. Realizamos más de 60 obras en el Plan Construyendo Educación 2024-2025; más de 30 Obras de Gas corrigiendo previo al invierno 2024 establecimientos con corte de servicio que databan de la gestión anterior, esto nos permitió que durante el año 2025 no tuviéramos ninguna escuela con corte de gas”.

El Intendente detalló que iniciarán las obras del nuevo Polideportivo Municipal La Maquinita, del Centro de Zoonosis en Villa Jardín y de la Escuela Secundaria Municipal Bilingüe en el Polo Educativo de Villa Jardín; inaugurarán un nuevo Centro Comunitario de Salud Mental en el Centro de Salud Ramón Carrillo de Lanús Oeste, orientado a mujeres que atraviesen por situaciones de consumo problemático de sustancias, al igual que el nuevo Centro de Monitoreo ubicado en el Parque Central Las Colonias, con nuevas cámaras y tótems de seguridad; y se pondrá en valor el Centro de Atención Primaria de la Salud Monte Chingolo, entre otras acciones.

Por otro lado se refirió a la creación de la Cámara Penal del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús: “El año pasado les conté que íbamos a seguir trabajando para terminar de operativizar el Departamento Judicial de Avellaneda - Lanús que creamos hace más de 14 años cuando me tocó estar el frente de la Secretaría de Justicia de la Nación, quiero contarles con mucha alegría y orgullo que hace unas semanas atrás finalmente logramos ese objetivo, concretamos la política de seguridad más importante en la historia de Lanús, con la consolidación de un poder judicial criminal propio, que se expresa en la apertura de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal que funciona en nuestra Ciudad”.

En términos de seguridad, también anunció el envío de un proyecto de ordenanza al HCD para intensificar el programa de Seguridad Ciudadana vigente. Además mencionó la creación de una nueva patrulla denominada Equipo de Apoyo Policial con enfoque preventivo, con la incorporación de 17 nuevos móviles para fortalecer la capacidad operativa y la presencia policial territorial mediante un binomio conformado por un agente de Seguridad Ciudadana Municipal y un efectivo policial de la Provincia de Buenos Aires; la concreción de la Escuela Municipal de Formación en Seguridad Ciudadana; y el lanzamiento del nuevo cuerpo de Agentes de Motorizada, integrado por agentes especialmente capacitados y con el equipamiento necesario para optimizar el patrullaje en los centros comerciales, corredores urbanos y zonas de alta transitabilidad.

Por otra parte, el Jefe comunal expresó: “El insulto sobre la memoria de Néstor, que nos rescató del infierno del 2001 o el festejo por la condena y proscripción injustificada de Cristina, primera presidenta mujer dos veces elegida por el pueblo argentino, es la expresión del odio visceral de aquellos sectores minoritarios que nos miraron siempre a nosotros mismos, los lanusenses, con desprecio. Nada tiene que ver con los valores que aprendimos en nuestra vida de barrio. Respeto, tolerancia y solidaridad con el otro, incluso con aquel que piensa distinto. Por eso no solamente nosotros quienes la queremos, sino todo el pueblo argentino debe pedir por la libertad de Cristina”.