Como si fuese cábala, el Teatro Municipal de Quilmes fue el escenario donde el electo secretario General de la UOM Quilmes-Berazategui-Florencio Varela, Adrián Pérez, tomó juramento en su nuevo mandato al frente del gremio metalúrgico.

Frente a su madre, Adrián Pérez hizo un repaso de su trayectoria gremial y dejó clara su postura en la defensa de los trabajadores. “Siempre en el mismo lugar, nunca nos corrimos”, aseguró bajo la atenta mirada de la diputada bonaerense e intendenta en licencia Mayra Mendoza.

Entre los presentes se encontraba la intendenta interina Eva Mieri, funcionarios del gabinete municipal quilmeño, concejales y dirigentes de la región.