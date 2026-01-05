Durante la jornada del lunes se llevó a cabo un nuevo operativo integral de limpieza en la zona de Ezpeleta Oeste, que incluyó tareas de desmalezado, barrido y reparación de luminarias, entre otras tareas, y contó con la supervisión de la intendenta interina local, Eva Mieri, en el marco del programa Quilmes Limpio, una política de gestión que tiene por objetivo una ciudad limpia y sustentable.

“Hay que seguir cuidando los barrios y la limpieza es un punto crucial. Vamos a seguir cuidando el trabajo que se hizo en estos seis años. Somos todos parte de la gestión de Mayra y vamos a cuidar lo que se hizo”, señaló Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

Por su parte, García comentó: “Es importante remarcar que dentro de un contexto adverso, nosotros tenemos un Estado Municipal presente y eficiente. Eso habla de la muy buena administración que venimos llevando adelante de los recursos municipales, sin ayuda de fondos nacionales. Los vecinos valoran nuestro esfuerzo y trabajo cotidiano. Eso lo vemos en cada barrio, con cada vecino que hablamos”.

Vale recordar que los trabajos se realizaron en el cuadrante integrado por las avenidas Oscar Smith, República de Francia, La Plata y la calle Casares, correspondientes a los barrios Enrique Muño y Montero. Asimismo, la jornada incluyó labores de desmalezado, barrido, levantamiento de ramas, tierra, escombros y montículos de basura, desobstrucción de sumideros, fumigación para combatir al mosquito del dengue y reparación de luminarias, entre otras.

Para las tareas mencionadas se utilizaron 5 camiones volcadores, 2 retropalas, 1 minipala cargadora, entre otras maquinarias de gran porte, así como también se vieron involucradas dos cuadrillas de Parques y Paseos y dos de Alumbrado Público. Se recogieron 34 montículos de escombros, basura y tierra, 23 montículos de ramas, además realizó la desobstrucción del sumidero en Namuncurá y Madame Curie, así como también la reparación de un total de 14 luminarias, entre otras tareas.

El operativo fue bien recibido por los vecinos, Nancy Agüero, una de las presentes comentó: “Me parece buenísimo porque la verdad que hace falta esta limpieza constante en los barrios. Veo muy bien el trabajo que están haciendo”.

Participaron también de la actividad el subsecretario de Bases Operativas, Nelson Chávez; el director de la Base Regional Ezpeleta, Carlos Marcial; la directora de la Base Operativa Ezpeleta, Mercedes Amarilla; y los directores generales de Parques y Paseos, Laura Moreira, y de Alumbrado Público, Rubén Rischmann.