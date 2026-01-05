Durante los meses de verano se registra un aumento de más del 25% en robos a viviendas, en comparación con otros períodos del año. Todos los años se registran robos a propiedades en destinos turísticos de la costa argentina y especialmente en Uruguay, un destino muy elegido por los argentinos para pasar sus vacaciones de verano.

Los casos de robos en destinos turísticos son moneda corriente en los medios de comunicación durante el verano, desde figuras públicas hasta vacacionantes en general, todos están expuestos a la inseguridad durante las vacaciones. Los famosos “escruches” cuando la gente sale a cenar o está en la playa y las casas quedan solas o los falsos cuidacoches, son solo algunos ejemplos de hurtos más comunes.

Desde INGOT y STRÖM INGOT Punta del Este observan que “cada verano hay un crecimiento del 35% en la demanda de alquiler de cajas de seguridad privadas frente a la inminente necesidad de proteger los objetos de valor y ahorros en un entorno seguro, en los meses diciembre, enero y febrero”.

Según Juan Piantoni, CEO de INGOT y Presidente de CAESACS (Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad) “Las cajas de seguridad privadas ofrecen tranquilidad para nuestras vacaciones, ya que tienen altísimos niveles de seguridad gracias a diferentes barreras de protección tecnológicas, mecánicas y biométricas. Además se pueden contratar por el tiempo que se necesite, sin limitaciones y acceder a los bienes en cualquier momento las 24 horas, los 7 días de la semana”.

En particular STROM INGOT está ubicado dentro del hotel Enjoy, brindando un entorno de máxima seguridad y ofreciendo la última innovación en resguardo de valores, mediante un sistema automatizado que permite operar de forma ágil, segura y con amplitud horaria.

“La idea de irnos de vacaciones es lograr distendernos, conectar con el descanso y los afectos, divertirnos sin preocupaciones. Como siempre, planificar es la manera de lograr calidad de vida y de prevenir lo previsible”, cierra Piantoni.

En general la gente que viaja lleva dinero, joyas o cualquier otra cosa de valor y lo guarda en sus domicilios. Por eso es tan importante poder contar con un lugar seguro para resguardarlos, ya que los valores guardados en una casa, quedan más indefensos cuando no estamos.

Según la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), el 75% de las personas guarda sus ahorros fuera del sistema bancario tradicional, y, aunque es comprensible la desconfianza en los bancos para guardar el dinero, es esencial considerar los peligros asociados con mantener los ahorros en los domicilios.

INGOT opera en Argentina desde 2019 y cuenta con 7 sucursales: Casa Central – Av. Corrientes 629, CABA, donde se encuentra además la primera y única bóveda de arte del país; Punta del Este, Nordelta, Córdoba, Flores, Quilmes y Olivos. La empresa planea seguir su expansión por el interior del país en el próximo año.

Para más información: www.ingot.com.ar