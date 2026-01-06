El Club Atlético Lanús y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) suscribieron un Acuerdo Específico de Cooperación Educativa destinado a la implementación de Prácticas Preprofesionales Supervisadas para estudiantes de la Licenciatura en Periodismo de la casa de estudios, dentro del Departamento de Prensa y Difusión de la institución de Cabrero y Guidi.

El convenio se celebró con la presencia del presidente del Club, Nicolás Russo, la secretaria general, María Soledad Bernachea, y el presidente del Departamento de Prensa y Difusión, Federico Arcelli, junto al decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la UNDAV, Daniel Escribano, en representación del rector Jorge Calzoni. El vínculo tendrá una vigencia inicial de 12 meses, con renovación automática.

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la formación académica de los y las estudiantes mediante experiencias reales en el ámbito profesional, permitiéndoles aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos durante la carrera, desarrollar una mirada crítica sobre el ejercicio del periodismo y vincularse con espacios concretos de producción comunicacional. En ese marco, las prácticas se desarrollarán bajo la supervisión de docentes tutores designados por la Universidad, en coordinación con el Club.

Las tareas previstas incluyen la producción y edición de contenidos digitales, la redacción de gacetillas y artículos para plataformas oficiales, la cobertura de actividades deportivas amateurs e institucionales, así como la investigación y digitalización de material histórico del Club. De esta manera, Lanús reafirma su compromiso con la educación pública, la formación de futuros profesionales y el fortalecimiento de los lazos con la comunidad académica y social de la región.