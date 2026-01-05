Lanús Gobierno informa que durante este martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de enero, de 8 a 11, se realizará una nueva edición del programa “Plazas Saludables” en diferentes espacios públicos del distrito, con el objetivo de fortalecer los hábitos saludables, ofrecer acceso gratuito a controles médicos y fomentar la actividad física mediante talleres pensados para toda la comunidad.

Esta iniciativa se concretará el martes en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este), mientras que el miércoles se ubicará en la plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste). Por último, el jueves tendrá lugar en la plaza Arias (Carlos Gardel N° 1301, Lanús Oeste).

En estos espacios, las y los lanusenses podrán acceder a la toma de signos vitales, control de peso y talla, talleres de alimentación saludable y actividades físicas grupales. Sumado a esto, se incluirán propuestas de caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuitos activos coordinados por profesores de educación física.

Además, los ciudadanos y las ciudadanas que se acerquen tendrán la posibilidad de participar de charlas informativas vinculadas al sistema de salud y a los programas de provisión de medicamentos.

También habrá juegos y propuestas recreativas para todas las edades. Y, como es habitual, se brindarán turnos para atención nutricional.