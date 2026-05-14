Trabajadoras y trabajadores de PAMI lanzaron una campaña de visibilización bajo la consigna "El PAMI no se vende, se defiende", en reclamo por mejores prestaciones para afiliados y salarios dignos para el personal.

Bajo el lema "De compañero a compañero", convocan a vestirse de negro todos los miércoles como forma de protesta y unidad. La iniciativa recupera una acción similar realizada en los años 90, cuando trabajadores del organismo también se movilizaron vestidos de negro para evitar el desmantelamiento de la obra social de jubilados y pensionados.