La campaña "PamiDeNegro", que lanzaron empleados del PAMI, busca visibilizar el reclamo por prestaciones y salarios dignos. "No es luto, es lucha", señalan.
Trabajadoras y trabajadores de PAMI lanzaron una campaña de visibilización bajo la consigna "El PAMI no se vende, se defiende", en reclamo por mejores prestaciones para afiliados y salarios dignos para el personal.
Bajo el lema "De compañero a compañero", convocan a vestirse de negro todos los miércoles como forma de protesta y unidad. La iniciativa recupera una acción similar realizada en los años 90, cuando trabajadores del organismo también se movilizaron vestidos de negro para evitar el desmantelamiento de la obra social de jubilados y pensionados.
"Hoy volvemos a vestirnos de negro. No es luto. Es lucha. Es unidad", expresa el comunicado difundido por los propios trabajadores.
La medida se enmarca en el reclamo por el sostenimiento de las prestaciones de PAMI y el rechazo a posibles ajustes en el organismo. Los organizadores utilizan los hashtags #PamiDeNegro, #MiércolesDeNegro y #NegroEsLucha para difundir la convocatoria en redes sociales.