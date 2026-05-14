Con más de 20 años de experiencia en recuperación capilar y tratamientos personalizados, Krauter continúa creciendo y acercando sus servicios a nuevas zonas del país. Desde mayo, la empresa comenzó a atender también en Mar del Plata y Pinamar, ampliando así su presencia en la Costa Atlántica argentina.

La propuesta apunta a brindar atención profesional y personalizada tanto a hombres como mujeres que buscan mejorar la salud de su cabello, tratar la caída capilar o realizar consultas relacionadas con distintos procesos de procesos de recuperación, trasplantes y microtrasplantes capilares.

Una respuesta a medida para cada paciente

Uno de los errores más comunes es creer que todos los problemas capilares tienen la misma causa. Sin embargo, desde Krauter explican que “Cada paciente presenta una situación diferente y por eso es fundamental realizar una evaluación específica antes

de iniciar cualquier tratamiento”

Krauter entiende que cada cuero cabelludo tiene una historia. Por eso, el enfoque de trabajo se basa en la observación detallada, el seguimiento y la adaptación de cada procedimiento según las necesidades de cada persona.

Detectar a tiempo los cambios en el cabello o cuero cabelludo puede ayudar a mejorar los resultados y prevenir el avance de distintos problemas capilares.

La expansión hacia Mar del Plata y Pinamar surge como respuesta al crecimiento de consultas provenientes de la Costa Atlántica. Muchas personas debían viajar para acceder a evaluaciones profesionales o tratamientos específicos, y hoy pueden encontrar ese acompañamiento más cerca.

Mayo: El momento estratégico para el cuidado capilar

Con la llegada de las temperaturas más bajas, mayo se convierte en una etapa ideal para comenzar a preparar y fortalecer el cabello antes del invierno. Durante esta época del año, muchas personas notan cambios en la densidad, caída o debilitamiento capilar, y por eso cada vez más pacientes aprovechan este período para realizar consultas y comenzar tratamientos personalizados.

Con esta nueva etapa en la Costa Atlántica, Krauter continúa consolidando su crecimiento y acercando tratamientos capilares personalizados a más personas que buscan recuperar no solo su cabello, sino también su seguridad y bienestar.

Agenda tu consulta de diagnóstico

Desde Krauter invitan a todas aquellas personas que hayan notado debilidad, pérdida de volumen o cambios en su cabello, a realizar una consulta de evaluación en las nuevas ubicaciones de la Costa Atlántica.

“Descubrí el reseteo profesional que tu pelo necesita” , ahora más cerca que nunca.

Teléfono: +54 9 11 5634-6449

Sitio web: www.krauter.com.ar

Instagram: @krauter_oficial