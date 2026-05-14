Lanús Gobierno concretó la apertura de la calle Liniers en su intersección con Darragueira, que une a los barrios Campomar y Obrero en Valentín Alsina, la cual cuenta con nueva iluminación, reductores de velocidad, veredas y rampas para mejorar la conectividad y brindar mayor seguridad vial a los vecinos y a las vecinas.

Esta acción forma parte del proyecto Parque Lineal del Oeste, que contempla la recuperación y puesta en valor de un sector del espacio público lindante a las vías de la ex traza del Ferrocarril General Manuel Belgrano, con equipamiento urbano y deportivo, zonas de juegos, mejora lumínica y erradicación de basurales, entre otros.

En ese marco, continúa en ejecución las obras hidráulicas en el tramo entre Sayos y Millán, con la finalidad de mejorar el escurrimiento del agua y, de esa forma, evitar inundaciones en Villa Ilaza.

Esta propuesta forma parte de la decisión política del intendente Julián Álvarez de lograr que los ciudadanos y las ciudadanas vivan en un distrito mejor, con más sitios públicos de calidad para que puedan disfrutar en familia.