Durante la quinta Sesión Ordinaria del año y bajo un inicio cargado de emoción, en donde la Orquesta Municipal —compuesta por más de 20 integrantes— interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino, en el marco de un nuevo aniversario de su creación, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús aprobó un convenio con Provincia Leasing para la adquisición de 30 camionetas pick-up que reforzarán el patrullaje de seguridad en distintos puntos del distrito, fortaleciendo las políticas de prevención y cuidado comunitario.

En el ámbito educativo, el cuerpo aprobó la creación del programa “Escuelas y Proyectos en Comunidad”, una iniciativa orientada a fortalecer la articulación entre el gobierno local y las instituciones educativas, promoviendo el desarrollo de proyectos conjuntos y el acompañamiento a las comunidades escolares.

Asimismo, se declaró de interés legislativo la conmemoración por los 100 años de la Parroquia San Juan Bautista, reconociendo su trayectoria y su aporte histórico, social y espiritual a la comunidad lanusense. En ese sentido, Nicolás Russo, presidente del Honorable Concejo Deliberante de Lanús, hizo entrega de un diploma de reconocimiento a representantes del establecimiento, con motivo de tan significativa celebración.

Por otra parte, el Concejo Deliberante expresó su repudio por la demora en la transferencia de los fondos nacionales correspondientes al año 2025 destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, destacando la importancia de su labor cotidiana en la protección y asistencia a la comunidad.

En materia de salud pública, el cuerpo también manifestó su preocupación por la falta de intervención del Ministerio de Salud de la Nación respecto de la provisión de vacunas correspondientes al Calendario Nacional Obligatorio y por el desfinanciamiento del programa Remediar, remarcando la necesidad de garantizar el acceso a políticas sanitarias esenciales.