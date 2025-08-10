A partir del lunes 11 de agosto quedará habilitada por completo la estación Lanús. Tras la obra integral llevada adelante por Lanús Gobierno para mejorar el espacio público y la circulación, se reabrirán todas las dársenas.

Luego de la primera inauguración de las dársenas I y II, desde las 00:00 del lunes quedarán habilitadas todas las dársenas con sus respectivas paradas de colectivos en el Centro de Transbordo de la estación Lanús, situado en avenida Hipólito Yrigoyen (25 de Mayo y Piñeiro), para la circulación del transporte público de pasajeros.

Así quedarán situadas las paradas de las líneas de colectivos:

Dársena I: 33, 45, 51 y 79

Dársena II: 37, 60 y 271

Dársena III: 179 R3, 520 B2 y 283 B3

Dársena IV: 283 B2, 283 B1 y 523

Dársena V: 405 y 520

Dársena VI: 75, 158 y 32

En esta puesta a punto se incorporó nuevo mobiliario que consta de asientos, cestos y maceteros. También se renovó y amplió el parque lumínico, se reemplazaron veredas rotas y se repararon cordones, rampas de acceso y se colocó nueva señalética.

En cuanto a la seguridad, se implementó un botón antipánico con cámaras de videovigilancia en cada una de las dársenas para garantizar la protección de las y los vecinos, mediante tareas de cobertura realizadas desde el Centro de Comando y Control durante las 24 horas.