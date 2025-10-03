En el marco de las acciones llevadas adelante para recuperar los espacios públicos de la ciudad, Lanús Gobierno culminó tareas de puesta en valor integral en la Plaza Facundo Quiroga situada en San Carlos y Eva Perón, Monte Chingolo.

Entre los trabajos, se colocaron islas de piso blando anti-choque en las zonas de recreación, un mangrullo con temática de castillo, hamacas, una calesita y un trepador. Además, se instaló nuevo mobiliario urbano y se renovó el anfiteatro.

Además, se realizó la recuperación de veredas, se construyeron senderos y se crearon accesos. Las labores de reforestación, poda y el mantenimiento de la vegetación autóctona fueron el resto de las acciones ejecutadas para que las y los vecinos disfruten de más espacios verdes.

La transformación del lugar también abarcó la creación de plateas para la extensión y equipamiento del espacio, incorporación de luminarias LED y colocación de pintura y tareas de albañilería en la zona.

Entre otras, este año el Municipio también finalizó obras similares en las plazas 20 de Junio y Concordia (ambas situadas en Valentín Alsina), Villa Balcarce (Remedios de Escalada) y concluyò trabajos en Donato Álvarez y Pirovano (Monte Chingolo).

Acompañó al intendente, Julián Álvarez, el secretario de Espacios y Servicios Públicos de Lanús Gobierno, Mauro Iezzi.