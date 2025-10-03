En la sede de Cáritas Diocesana el próximo martes a las 18hs, el municipio de Quilmes junto al obispado convocan a la proyección de “Padre Mugica a la hora de la Luz”, un documental homenaje que recorre la vida, obra y legado del “cura villero”.

Se trata de una obra cinematográfica creada por Walter Peña y Nicolás Cuiñas, y promovida por la Pastoral Villera y los Hogares de Cristo. Presenta testimonios de quienes lo conocieron, reflejando su labor con los más humildes y su militancia. Peña, uno de los directores del film, estará presente en la proyección.

“Múgica a la hora de la Luz” reconstruye la vida del Padre Carlos Mugica a través de material de archivo inédito, testimonios contemporáneos y entrevistas y, según sus propios autores, la película “se enfoca en su compromiso social, su trabajo en los barrios populares y su figura como referente de la lucha por la justicia social”.

El cura argentino fue fundador del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y del Movimiento de Curas Villeros y su apostolado se caracterizó por la opción preferencial por los pobres como principio fundamental de la Teología del Pueblo. Múgica fue un hombre estrechamente comprometido desde la religiosidad con las luchas populares de su tiempo, el peronismo y la dura realidad de quienes habitan villas miserias.

El 11 de mayo de 1974 al culminar una misa en Mataderos, Mugica fue asesinado por un grupo de la Triple A. El documental cuenta con la participación de figuras como Víctor Laplace, Marilina Ross, Fernando “Pato” Galmarini y el cura Domingo Bresci, entre otros.

“Múgica a la hora de la luz” fue proyectada en todo el país, además de Italia, España y Francia y ha sido declarada de interés de derechos humanos por la legislatura de CABA y de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Nación.

El Honorable Concejo Deliberante de Quilmes declaró de interés cultural y municipal la proyección del próximo martes 7 de octubre, día del nacimiento de Mugica en 1930. Esa fecha además fue declarada por Ley en su homenaje como el “Día Nacional de la Identidad Villera”. Esta celebración busca “resaltar los valores de la solidaridad generosidad, optimismo, humildad y valor por lo colectivo que componen la identidad villera”.

La proyección tendrá lugar en el salón de Cáritas Diocesana, en Avenida Calchaquí 1371, en Quilmes Oeste.