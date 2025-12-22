La Diócesis de Quilmes continúa con la preparación de la Cena de Nochebuena 2025, el miércoles 24 de diciembre, para personas solas o en situación de calle, que estará animada con la consigna "Una mesa para todos, todos, todos".

Esta cena, en su 13º edición, se llevará a cabo en la Iglesia Catedral de Quilmes (Pasaje Papa Francisco -ex Rivadavia- 355, Quilmes Centro) y su propósito es "que nadie reciba la Navidad solo".

Se necesitan ayudas económicas o de donación de elementos, ayudas para la preparación de la cena, el servicio a los invitados y el trasporte para los invitados para el regreso a sus casas luego de la Cena.

Las donaciones se recibirán en la Catedral de Quilmes (Rivadavia y Mitre, Quilmes):

- Domingo 21, Lunes 22 y Martes 23 de diciembre de 9 a 12 y de 16 a 20 h.

- Miércoles 24 de diciembre de 9 a 19 h.

Por transferencia bancaria a la Cuenta Corriente N°0980-0029/4 del Banco Comafi (Sucursal Florencio Varela)

Razón Social: Obispado de Quilmes

CUIT: 30-63492428-7

CBU: 2990098709800029240008

Alias: obisquil

Una vez realizada la transferencia se agradece enviar comprobante a [email protected], para identificar la donación de manera ágil.

Otras donaciones

Juguetes, toallas, utensilios para servir, copas, cubiertos, fuentes y repasadores. Elementos para aseo, higiene personal.

Para la caja navideña:

Arroz, fideos, atún, caballa, mayonesa, pickles, aceitunas, sal, aceite, vinagre, jardinera, harina, puré de tomate, cebolla, morrón, condimentos, pan dulce, latas de frutas en almíbar, confituras, botellas de gaseosas y sidra.

Para el menú del 24 de diciembre:

Entrada: empanadas, tartas, fiambres, matambre, snacks, otros.

Plato principal: Pollo, carnes, asados (fríos), ensaladas (sin condimentar)

Mesa Brindis: Pan dulce, confituras, espumantes.

Bebidas: Bebidas sin alcohol.