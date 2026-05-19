El reconocido cantautor riojano Sergio Galleguillo vuelve a Quilmes con un show en vivo el viernes 5 de junio a las 21:30 hs en el Teatro Cervantes, ubicado en Mitre 595.

Con más de 30 años de trayectoria, Galleguillo es uno de los referentes del folklore argentino contemporáneo. En sus presentaciones mezcla chacarera, zamba, folclore y estilo único, con un estilo festivo que lo convirtió en uno de los artistas más convocantes del país. En el escenario suele acompañarse de su característico bombo y acordeón, y mantiene un fuerte vínculo con el público a través de su energía y humor.

El recital en Quilmes forma parte de su gira 2025, donde repasa clásicos como “La Telesita”, “Carnaval de mi pago” y “El salitrero”, además de temas de su último repertorio.

Entradas a la venta

Las entradas ya están disponibles en la boletería del teatro y a través de Plateanet. Se recomienda comprar con anticipación ya que el Cervantes suele agotar localidades en los shows de folklore.

El Teatro Cervantes de Quilmes es uno de los espacios culturales más activos del sur del conurbano, con una programación que incluye música, teatro y danza durante todo el año.

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