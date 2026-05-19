A través de sus redes sociales, el secretario de Comunicación de la Municipalidad de Quilmes, Alberto De Fazio, puso en su lugar a quienes se “quejan” porque una escuela quilmeña sea rebautizada con el nombre de Néstor Kirchner, y les recordó...

“Los que se quejan de que una Escuela lleve el nombre de “Nestor Kirchner” en Quilmes son los que dejaron abandonadas las obras de 5 Escuelas a punto de terminarse y un Jardín de Infantes, además de la obra de la Estácion de Ezpeleta, el Acceso Sudeste, obras de AySa de agua y cloaca, pavimentos etc etc.

Ese es el gobierno de Milei, que no hizo una sola obra pública en casi 3 años.

Gracias Nestor y @CFKArgentina por las escuelas, los jardines de infantes y la ampliación de la @UNQoficial”, remató.