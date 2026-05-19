Lanús Gobierno llevó a cabo la colocación de una nueva torre policial de videovigilancia en 9 de Julio y O´ Higgins, en Lanús Este, que funciona durante las 24 horas y con personal policial con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y disuasión del delito en la zona. El procedimiento fue supervisado por el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Sebastián Castillo, quien conversó con los efectivos, los vecinos, las vecinas y los comerciantes sobre la importancia de esta iniciativa.

La torre cuenta con dos cámaras domo con movilidad de 360 grados y cuatro cámaras fijas que permiten la optimización de las tareas de monitoreo, como así también se incorporó una nueva alarma vecinal que se suma a las 430 ya instaladas a lo largo y ancho de la ciudad, y que garantizará una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones de emergencia.

Durante la actividad también se brindó información para que las y los lanusenses se descarguen la App Lanús Segura, que les permite acceder de forma más ágil y sencilla a cada uno de los servicios de emergencias de Lanús.

Esta acción forma parte de una decisión política que tomó el intendente Julián Álvarez desde el inicio de su mandato, con la finalidad de contar con más equipamiento en materia de seguridad para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas.