Desde este sábado 4 y hasta el domingo 12 de octubre se realizará el mega evento cultural que cada año es visitado por miles de vecinos y vecinas: LibrArte, la Feria del Libro de Berazategui. En su 18° edición, se desarrollará de lunes a viernes, de 14.00 a 21.00; y sábados y domingos, de 15.00 a 21.00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18). La entrada, como siempre, es libre y gratuita.

participación de prestigiosas personalidades del mundo de la cultura y más de 180 actividades, presentaciones diarias para docentes, estudiantes, artistas y público en general, como conferencias, presentaciones de libros, espectáculos, conciertos y teatro, talleres, encuentros de narración y mucho más. LibrArte es una iniciativa de la Municipalidad de Berazategui que, como cada año, es impulsada por el intendente Juan José Mussi y organizada por la Secretaría de Cultura y Educación. Propone nueve días de una agenda muy nutrida, con laparticipación de prestigiosas personalidades del mundo de la cultura y más de 180 actividades, presentaciones diarias para docentes, estudiantes, artistas y público en general, como conferencias, presentaciones de libros, espectáculos, conciertos y teatro, talleres, encuentros de narración y mucho más.

En esta 18° edición, la Feria del Libro contará con la presencia de: Liliana Cinetto, Adela Basch, Fernando d e Vedia, Magela Demarco, Silvia Schujer, Darío Sztajnszrajber, Alejandro Dolina (con la grabación del clásico programa radial “La venganza será terrible”) , Poly Bernatene, Canela, Isol, Roberto Caballero, Mauro Libertella, Tute, Dora Barrancos, Kekena Corvalán, Juan Solá, Hernán Ronsino, Cinwololo, Cynthia Edul y Nacho Girón, entre otros.

Además, se realizará la proyección del documental "La sociedad del afecto" de Chiqui González; la Charla "Animales en libertad. La literatura y la educación ambiental", a cargo de Fernando Pieroni; y la presentación de dos nuevas colecciones de libros de la Editorial Municipal Ediber.