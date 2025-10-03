Desde este sábado 4 y hasta el domingo 12 de octubre se realizará el mega evento cultural que cada año es visitado por miles de vecinos y vecinas: LibrArte, la Feria del Libro de Berazategui. En su 18° edición, se desarrollará de lunes a viernes, de 14.00 a 21.00; y sábados y domingos, de 15.00 a 21.00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18). La entrada, como siempre, es libre y gratuita.
LibrArte es una iniciativa de la Municipalidad de Berazategui que, como cada año, es impulsada por el intendente Juan José Mussi y organizada por la Secretaría de Cultura y Educación. Propone nueve días de una agenda muy nutrida, con la participación de prestigiosas personalidades del mundo de la cultura y más de 180 actividades, presentaciones diarias para docentes, estudiantes, artistas y público en general, como conferencias, presentaciones de libros, espectáculos, conciertos y teatro, talleres, encuentros de narración y mucho más.
En esta 18° edición, la Feria del Libro contará con la presencia de: Liliana Cinetto, Adela Basch, Fernando de Vedia, Magela Demarco, Silvia Schujer, Darío Sztajnszrajber, Alejandro Dolina (con la grabación del clásico programa radial “La venganza será terrible”), Poly Bernatene, Canela, Isol, Roberto Caballero, Mauro Libertella, Tute, Dora Barrancos, Kekena Corvalán, Juan Solá, Hernán Ronsino, Cinwololo, Cynthia Edul y Nacho Girón, entre otros.
Además, se realizará la proyección del documental "La sociedad del afecto" de Chiqui González; la Charla "Animales en libertad. La literatura y la educación ambiental", a cargo de Fernando Pieroni; y la presentación de dos nuevas colecciones de libros de la Editorial Municipal Ediber.
Para conocer la programación completa, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/librarte.