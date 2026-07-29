Agosto arranca con una nueva tanda de aumentos. Desde este viernes varios servicios y gastos habituales en las familias argentinas tendrán ajustes, con impacto directo en el presupuesto de los hogares del AMBA y del interior.

El incremento más fuerte será en transporte, pero también habrá subas en educación, salud y servicios públicos.

Transporte: 3,9% desde el 1° de agosto

Colectivos, subte y peajes de CABA tendrán un aumento del 3,9%. La actualización toma como base la inflación de junio de 1,9% y le suma 2 puntos porcentuales.

Con los nuevos valores:

- Colectivo CABA: el boleto mínimo pasa a $853,01

- Colectivo PBA / Conurbano: el tramo de hasta 3 km queda en $1.105,48

- Subte: el viaje costará $1.685,26

Colegios privados: 8,1% en 2 tramos

En provincia de Buenos Aires, las cuotas de los colegios privados con aporte estatal subirán 8,1%.

Se aplicará en 2 partes: 5,5% en agosto y 2,5% adicional en septiembre.

Alquileres: hasta 31,52%

Los contratos seguirán ajustándose según la ley bajo la que fueron firmados:

- Ley anterior derogada: aumento del 31,52% por ICL - Índice para Contratos de Locación.

- Ley posterior: ajuste por fórmula Casa Propia.

- Contratos nuevos: según lo pactado entre inquilino y propietario.

Servicios públicos

- Agua y cloacas - AySA: suba del 3% para usuarios de CABA y conurbano bonaerense.

- Gas: entra en vigencia un nuevo mecanismo de actualización bimestral dispuesto por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia energética.

Medicina prepaga: entre 1,8% y 2,1%

Las principales empresas ya notificaron los ajustes para agosto. El aumento irá de 1,8% a 2,1% según la compañía y el plan contratado.