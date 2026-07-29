Con maquinaria, camiones y equipamiento específico, la Municipalidad de Berazategui realiza trabajos de limpieza integral y recolección de residuos, todos los días en diferentes barrios, con el objetivo de mantener la ciudad limpia para los vecinos y vecinas.

Las tareas están a cargo de la Dirección de Áridos -de la Secretaría de Obras Públicas- e incluyen limpieza de espacios públicos, recolección de residuos y erradicación de puntos de arrojo clandestinos de basura.

De esta manera, entre el 17 y el 23 de julio se hicieron nuevos operativos en los siguientes barrios y localidades:

Viernes 17/07: Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Centro Noroeste, El Ombú, Provincias Unidas, Alberdi, Centro Sudeste, San Juan Pereyra, El Progreso y Comandante Ramos.

Sábado 18/07: Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Centro Noroeste, El Ombú, Provincias Unidas, San Juan Pereyra, El Progreso y Comandante Ramos.

Lunes 20/07: Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Centro Noroeste, El Ombú, Provincias Unidas, El Sol, Lomas de Godoy, Hudson y 9 de Julio.

Martes 21/07: Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Centro Noroeste, El Ombú, Provincias Unidas, El Sol, Lomas de Godoy, Hudson y 9 de Julio.

Miércoles 22/07: Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Centro Noroeste, El Ombú, Provincias Unidas, Villa Chingolo, Santa Rosa, Alberdi, Centro Sudeste y Plátanos.

Jueves 23/07: Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Centro Noroeste, El Ombú, Provincias Unidas, Las Manzanas, Villa Rial y Plátanos.

Desde el Municipio se recuerda que la basura domiciliaria debe depositarse correctamente embolsada, en los cestos ubicados frente a cada vivienda, de domingo a viernes (los sábados no).

Asimismo, los residuos voluminosos -como ramas, escombros, muebles, chatarra y aparatos electrónicos- pueden llevarse al Centro Municipal de Gestión Sustentable, ubicado en Av. Padre Mugica (33) y 162. En este predio se reciben en forma gratuita, de lunes a viernes de 6.00 a 17.00; y los sábados de 6.00 a 13.00.

Finalmente, la Municipalidad de Berazategui recuerda que arrojar basura en la vía pública, generar basurales a cielo abierto o incumplir las normas sanitarias y urbanas vigentes puede derivar en multas de hasta un millón de pesos. Los vecinos y vecinas pueden denunciar este tipo de situaciones al Centro de Operaciones Municipal (COM): 0800-999-2525/0247, todos los días durante las 24 horas.