El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, entregó certificados de habilitaciones a comerciantes de Berazategui. En esta ocasión, se trató de 17 emprendedores y emprendedoras de distintos rubros, que ya completaron su proceso de habilitación y próximamente abrirán sus comercios en el distrito.

Durante la ceremonia, Mussi indicó: "Con el objetivo de generar las condiciones para que cada vez más comercios se instalen en Berazategui, desde el Municipio trabajamos mucho con las Cámaras de Comercio local, con quienes tenemos un contacto permanente para ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. En este caso, por ejemplo, agilizando los trámites de habilitación. Y, por suerte, esta política nos ha dado resultado, porque -actualmente- no en todos los distritos tienen el coraje de los berazateguenses para seguir abriendo sus comercios, así que los felicito por no aflojar".

En este sentido, el Intendente destacó: "Esta vez son 17 nuevos comercios que se abren en Berazategui y nosotros queremos que se sientan acompañados, porque aquí apostamos muy fuertemente a sostener el comercio local. Y esto puede verse reflejado en decisiones muy difíciles que hemos tomado, como en su momento fue no permitir el ingreso de los hipermercados al distrito. Eso fue a comienzos de la década del 90' y aún sostenemos esa política, fortaleciendo a los comercios minoristas. Por eso me siento muy feliz de poder estar entregando estas maquetas y ver cómo cada vez más comerciantes nos eligen".

Por su parte, el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra, explicó: "Dentro de todo lo dificultoso que puede ser la radicación de un comercio, en Berazategui tratamos de facilitar los trámites, como una muestra de apoyo a quienes deciden invertir y generar puestos de trabajo en nuestro distrito. Y, como nos pide Juan José Mussi, lo hacemos lo más rápido posible, pero sin dejar de cumplir con todos los pasos necesarios en el proceso de habilitación".

Los 17 nuevos comercios minoristas que abren sus puertas en Berazategui son: Naranjito Custom Shop (materiales y productos de limpieza automotor), La Merced (huevos, carnes, productos de granja y de caza), Lo de Brusk (productos de almacén, dietética, bebidas y tabaco), Euge (productos de almacén y dietética), Cocina Italiana Radici (preparación de comidas para llevar), Los Hermanos (productos de almacén, dietética, bebidas y tabaco), Calzados Piedi (zapatería), Ouke (prendas y accesorios), Mandala Dietética (productos dietéticos de almacén), Juno Tech (insumos de computación y accesorios de telefonía y comunicación), Maf Automóviles (exposición y venta de autos, camionetas y motos -usados, nuevos y en consignación-), Lore (productos de almacén, dietética, bebidas y tabaco), Luz 111 (productos de almacén, dietética, bebidas y tabaco), Lulu (indumentaria para bebes y niños, y accesorios), La Esquina del Sabor (café y expendio de comidas y bebidas), Macro (sucursal bancaria) y Artemisa (ropa interior, medias, prendas para dormir y de playa).

El acto se desarrolló en la Sala de Conferencias del Edificio Municipal, donde los y las comerciantes presentes también recibieron folletería con información útil. Este material complementario estuvo conformado por una guía con consejos claves para iniciar la actividad comercial y otra sobre preguntas frecuentes de utilidad en la actividad diaria. La ceremonia, además, contó con la presencia de los integrantes del Gabinete municipal.