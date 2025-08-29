El candidato a concejal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se reunió con integrantes de la Unión de Abogados de Avellaneda. Encuentro que se produjo en Día del Abogado, donde Ferraresi escuchó las inquietudes de los letrados.

“Escuchamos sus inquietudes e intercambiamos ideas. Necesitamos un Estado y una justicia eficaz y cercana a la comunidad. Valoramos el rol que cumplen: garantizar derechos, accionar desde la justicia y acompañar a los vecinos y vecinas#, explicó Ferraresi.

Finalmente, el mandatario invitó: “Sigamos construyendo puentes con cada sector de nuestra sociedad y unamos fuerzas para defender a Avellaneda”.