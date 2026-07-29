El Municipio de Quilmes invita a las familias quilmeñas a participar este domingo 2 de agosto, de 11 a 15, del Festival de las Niñeces, que se llevará adelante en el Polideportivo Municipal “Reinaldo Gorno”, ubicado sobre el bulevar Omar Indio Gómez -ex Vicente López- y Lafinur, en Quilmes Oeste, con entrada libre y gratuita.

La actividad se enmarca en el cierre del programa Vacaciones 360, en la que habrá diversos juegos, kermés y shows musicales en vivo, y tiene como objetivo que las y los quilmeños más pequeños disfruten de actividades lúdicas, deportivas y muchas propuestas más.

Además, está disponible un espacio exclusivo para los foodtrucks, a precios populares, para que las familias y cada uno de los asistentes puedan elegir opciones para almorzar.