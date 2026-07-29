Lanús Gobierno entregó certificados a los distintos trabajadores y trabajadoras municipales del Centro de Monitoreo que participaron de las capacitaciones “Operador de Cámaras de Videovigilancia” y “Formación de Operadores de Multiagencia”, dictadas por el Instituto Universitario Vucetich (IUV).

El acto se desarrolló en el Auditorio Hugo del Carril del Palacio Municipal y contó con la participación del secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Sebastián Castillo, entre otras autoridades. Cabe destacar que ambos cursos se desarrollaron bajo la modalidad bimodal, que combinó instancias a distancia y presenciales, lo que permitió compatibilizar la formación con las tareas operativas cotidianas del personal.

Los contenidos impartidos brindaron la posibilidad de contar con operadores del sistema de videovigilancia y monitoreo multiagencial formados con estándares académicos formales, capaces de optimizar la lectura de las cámaras, la articulación con las fuerzas de seguridad y la respuesta ante hechos delictivos o situaciones de riesgo.

Esta iniciativa forma parte de una decisión política del intendente Julián Álvarez, con la finalidad de profesionalizar la labor de los equipos de seguridad municipal para fortalecer las tareas de prevención y disuasión del delito.