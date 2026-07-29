Un grupo de presos mendocinos conversó con un streamer durante el fin de semana y, luego de que la acción se viralizara, el Servicio Penitenciario inició una investigación para tratar de determinar cómo ingresó el teléfono utilizado por los internos que fueron identificados.

El fin de semana, el streamer fe Berazategui, Valentín Melo, quien tiene más de 600.000 seguidores en diversas redes sociales, subió un breve video donde se puede ver la comunicación con los detenidos mendocinos.

“¿De dónde sos, papá?”, le preguntan los presos y el chico contesta que de Berazategui y les pregunta si son de España. “Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe. En Mendoza”, dicen los internos y el chico vuelve a preguntar si son de Noruega.

La “entrevista” se logró a través de la app OmeTV, una plataforma para contactarte por videollamada de forma aleatoria con personas de distintas partes del mundo, y el video fue subido a Instagram.

Vía diario Los Andes de Mendoza