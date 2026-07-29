El exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi continúa con las reuniones de cara al armado de su candidatura a Gobernador. En las últimas horas mantuvo un encuentro con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, en momentos en que se lanzó la mesa de 11 intendentes bonaerenses.

“Compartimos una reunión con el intendente de Lomas de Zamora, @fotermin”, informó en sus redes sociales Ferraresi.

Y agregó: “Intercambiamos miradas sobre cómo enfrentar los desafíos que tenemos por delante en cada territorio. Estamos seguros que el camino es fortaleciendo el modelo provincial con más independencia económica, soberanía política y acciones que reflejen lo que creemos justo”.

“La construcción de la unidad es a partir de nuestras propuestas y de nuestra visión sobre el camino para lograr la felicidad del pueblo”, finalizó Ferraresi.