Los estatales bonaerenses cumplirán la medida de fuerza, con movilización al Ministerio de Economía nacional, en el marco de la convocatoria lanzada por el Consejo Directivo Nacional del gremio. La organización escala así el conflicto frente al gobierno de Javier Milei, por aumento salarial de emergencia, contra el despido de trabajadores y contra el vaciamiento de organismos públicos.

Claudio Arévalo, secretario general provincial, habló sobre la profundización de la crisis: “La población esa atravesando una situación de catástrofe. Parece que enfrentáramos a una guerra, una pandemia o a un desastre natural. Pero lamentablemente todo es resultado de una política planificada por el interés de unos pocos”.

El dirigente señaló el perjuicio sufrido por la provincia de Buenos Aires a raíz de las medidas libertarias: “Nuestro territorio, que concentra el 38% de la población del país y produce alrededor del 40% del PBI nacional, esta siendo asfixiado económicamente. Y si tenemos dificultades es por la perversidad con la que el Ejecutivo nacional busca quebrar el modo de vida de todos los bonaerenses”.

“El presidente Milei nos ha robado 26 billones de pesos desde su asunción al poder. Perjudicando la vida y los ingresos de estatales y privados, porque los fondos que la Nación retiene ilegalmente eran utilizados para cubrir salarios, políticas de salud, educación, niñez, jubilaciones y políticas sociales”, dijo.

Finalmente el secretario convocó a “Parar y marchar éste lunes, en el comienzo del ciclo lectivo a nivel país. A seguir construyendo la mayor unidad en las calles. Y organizar la fuerza para echar del poder a los enemigos del pueblo e instalar un gobierno que tenga como eje el trabajo, la producción y la soberanía”.