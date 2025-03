El senador provincial Emmanuel Santalla y el presidente de FADI, Ariel Escarpite, llevaron a cabo la entrega de 2000 kits escolares y guardapolvos a niños de primer grado que forman parte de los 90 clubes de barrio de Avellaneda integrados en la Federación de Asociaciones Deportivas Infantiles (FADI).

Esta iniciativa se enmarca en la Ley de Infancias Respetadas, impulsada y presentada por el propio Santalla, que busca prevenir y erradicar la violencia y la discriminación ejercida contra los niños, niñas y adolescentes, y garantizar su derecho al juego, la recreación y el deporte en el ámbito de las asociaciones civiles barriales. Los kits entregados incluyen cuadernos, lápices, cartucheras, guardapolvos y otros útiles esenciales para el inicio del ciclo lectivo.

Durante el evento, Escarpite explicó cómo surgió la iniciativa y repasó los distintos objetivos que fueron cumpliendo desde la comisión de FADI para acompañar a las familias y a los chicos que participan de los clubes de barrio. “Nosotros pensamos que el deporte y la educación van de la mano. Por eso nos propusimos con el vicepresidente hacer esto y estamos trabajando junto a Emmanuel otros proyectos para estar cerca de las instituciones y las familias”.

Por su parte, Santalla remarcó: “Todos queremos y es muy lindo tener un buen tinglado, tener un buen vestuario, ganar de vez en cuando y tener un trofeo para ponerlo en la vitrina del buffet. Pero lo más importante y lo que hace grande a un club de barrio es que los pibes estén adentro del club”. Y agregó: “Si los pibes están afuera, no sirve de nada el tinglado, no sirve de nada un vestuario, no sirve de nada un trofeo en una repisa. Los pibes tienen que estar en el club”

Además, el legislador destacó la importancia de los clubes de barrio como espacios de contención y desarrollo: “Cuando estos pibes crezcan y recuerden si tuvieron una infancia feliz o no, se van a acordar de ustedes y del club de barrio donde se formaron, donde disfrutaron de estar y donde fueron felices”.