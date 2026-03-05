​¿Cuántas veces empezaste a estudiar inglés y sentiste que, aunque sabés las reglas gramaticales, no te animás a hablar? En EPKENGLISH entendemos que el idioma es comunicación, no solo teoría. Por eso, hemos diseñado una metodología donde el protagonista sos vos.
​¿Qué nos hace diferentes?
​Somos un Instituto Virtual con enfoque 100% comunicacional. Olvidate de las clases multitudinarias donde nadie te escucha. Apostamos a grupos reducidos, garantizando que cada estudiante tenga su espacio para participar, practicar y ganar confianza al hablar desde la primera clase.
​Nuestra propuesta para toda la familia:
​Para niños y adolescentes: Un enfoque dinámico para que aprendan mientras se divierten y construyen bases sólidas.
​Para adultos: Programas enfocados en la fluidez, ideales para quienes necesitan el idioma para trabajar, viajar o crecer profesionalmente.
​Preparación para exámenes internacionales: ¿Querés certificar tu nivel? Te preparamos específicamente para los exámenes de Cambridge con el acompañamiento de cerca que necesitás para aprobar.
​"Lo virtual no tiene por qué ser frío. En EPKENGLISH, la distancia no impide que logres la fluidez que buscás."
​📅 ¡Arrancamos en marzo!
​Todo está listo para comenzar. La semana del 9 de marzo abrimos las puertas virtuales de todos nuestros cursos. Las vacantes en grupos reducidos vuelan, ¡no te quedes afuera!
​¿Querés sumarte o tenés dudas?
¡Escribinos hoy mismo!
​Instagram: @epkenglish
​WhatsApp: 11 6702-9157 (Escribinos y te asesoramos personalmente).