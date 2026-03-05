La Unión Industrial de Quilmes (UIQ) se suma al comunicado de la Unión Industrial Argentina (UIA) "Sin Industria no hay Nación" y expresa su preocupación por la situación que atraviesa el sector productivo argentino. La industria nacional está experimentando una fuerte transformación económica y enfrenta desafíos profundos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

La industria, pilar fundamental del desarrollo

La UIQ destaca que la industria es el espacio donde se genera valor agregado, innovación, conocimiento y trabajo calificado. Cada planta industrial que funciona implica proveedores, logística, servicios, capacitación técnica y oportunidades para miles de familias.

Llamado al diálogo y la previsibilidad

La UIQ llama a construir un clima de respeto, diálogo y previsibilidad entre el sector público y el sector productivo. Los empresarios industriales y los trabajadores son parte del esfuerzo cotidiano por sostener la producción nacional y aportar al crecimiento del país.

Compromiso con el desarrollo industrial

La UIQ reafirma su vocación de trabajo junto a todos los actores del sistema productivo para promover políticas que impulsen la competitividad, la inversión y el desarrollo industrial. "Defender la industria es defender el empleo, el conocimiento y el futuro productivo de la Argentina", afirma Horacio Castagnini, presidente de la UIQ.