El Trueque en tu Barrio": Abre otro NODO en Quilmes, lo que demuestra la crisis en varios sectores.

La Red Global de Trueque, Kodo "Corazones en Red", invita a la comunidad a un evento de trueque el 9 de enero, de 16 a 18 hs, en la Sociedad de Fomento "Villa Primavera" (San Luis 3340, entre Blanco y Roca).

En este Club de Trueque, los vecinos podrán intercambiar habilidades, objetos o servicios sin necesidad de dinero. El objetivo es fomentar la comunidad, el apoyo mutuo y la solidaridad.

Para más información, contactar al 11-56228957.

Se trata de un nuevo espacio a los existentes en el distrito y en varios puntos del Conurbano.