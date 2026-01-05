En el marco de la causa “Municipalidad de Berazategui c/ Edesur S.A. s/ Amparo”, el Magistrado resolvió habilitar la feria judicial para tratar el tema, al considerar que las cuestiones planteadas revisten carácter urgente y no admiten demora, dada la afectación de servicios esenciales.

Asimismo, el Juez intimó a Edesur para que en un plazo de tres días acredite el cumplimiento de la medida cautelar dictada en marzo de 2023, bajo apercibimiento de aplicarse sanciones conminatorias. En particular, la empresa deberá acompañar los informes exigidos en dicha resolución judicial.

La decisión judicial también tuvo en cuenta el informe presentado por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berazategui, en el cual se detallan las consecuencias que los cortes de energía generan sobre la provisión de agua potable y la salud de la población, dado que el sistema de abastecimiento local depende del funcionamiento de bombas eléctricas.

Desde el Municipio de Berazategui se valoró la rápida intervención de la Justicia Federal y se reafirmó el compromiso de continuar utilizando todas las herramientas legales necesarias para defender los derechos de los vecinos y vecinas frente al incumplimiento de la empresa privada Edesur.